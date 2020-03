Polizei Gütersloh

POL-GT: Streitigkeit - 22-jähriger Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am späten Montagabend (30.03., 23.53 Uhr) eskalierte in einer Wohnung am Taunusweg eine Streitigkeit zwischen zwei jungen Männern, bei der ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde.

Vorausgegangen war eine Wohnungsparty in einem Mehrfamilienhaus, bei der mehrere Hausbewohner und Gäste zusammen feierten.

Zu späterer Stunde verließen der 22-Jährige und ein 25-jährigen Hausbewohner die Feier und wechselten in die Wohnung des 25-Jährigen. Hier kam es zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Folge der 22-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedrohte. In einer weiteren Eskalation schlug und trat der 25-Jährige daraufhin den 22-Jährigen, so dass dieser schwer, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Durch anschließend verständigte Rettungskräfte wurde der 22-Jährige nach einer Erstversorgung in ein Bielefelder Klinikum transportiert.

Der tatverdächtige 25-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Aufgrund des erheblichen Alkoholgenusses beider Beteiligter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld eine jeweilige Blutprobe entnommen.

Gegen den 25-jährigen Gütersloher wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet.

