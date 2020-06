Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen, Siegfriedstrasse (ots)

Am 04.06.20, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 16 Uhr, kam es in der Siegfriedstrasse in Mayen, Höhe Anwesen Nr 80, zu einem Verkehrsunfall. Hier wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

