Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Multivan entwendet

Wolfsburg (ots)

Am Morgen des 30.04.2020 musste der Besitzer eines weißen VW Multivans feststellen, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde. Dieses hatte am Abend zuvor gegen 20:30 Uhr noch auf einem Parkplatz in der Drömlingstraße gestanden. Am nächsten Morgen, gegen 05:50 Uhr, stellte der Geschädigte das Fehlen seines zwölf Jahre alten Multivans fest. Dem Geschädigten ist durch den Diebstahl ein Schaden von zirka 10.000 Euro entstanden.

