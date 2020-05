Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frau in Schöningen mit gestohlenen Kennzeichen am Steuer

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hötensleber Straße -30.04.2020, 18:55 Uhr- Dank des guten Spürsinns zweier Schöninger Polizeibeamte konnten am Abend des Donnerstages zahlreiche Straftaten aufgeklärt werden. Auf der Hötensleber Straße fiel der Funkwagenbesatzung ein Opel mit Pforzheimer Kennzeichen auf, welcher einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich schnell heraus, dass diese im Jahr 2018 in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet wurden. Die 39-Jährige aus der Samtgemeinde Heeseberg führte in der Zwischenzeit den nicht zugelassenen Opel mit diesen Kennzeichen im Straßenverkehr. Dies veranlasste die Beamten genauer hinzusehen und damit lagen sie richtig. Die 39-Jährige räumte ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, da ihr diese entzogen wurde. Trotz dessen würde sie sich regelmäßig ans Steuer des Opel setzen. Weiterhin habe sie am Vortag Drogen konsumiert. Der Opel-Fahrerin wurde eine Blutentnahme entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Für ihr Fehlverhalten muss sie sich wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen PKW und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten. Neben ihr wird sich auch die Fahrzeughalterin strafrechtlich verantworten müssen.

