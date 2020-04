Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer VW Multivan entwendet - 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Teichbreite, Drömlingstraße 29.04.2020, 20.30 Uhr - 30.04.2020, 05.50 Uhr

Ein weißer VW Multivan wechselte in der Nacht zum Donnerstag unfreiwillig seinen Besitzer. Der 12 Jahre alte VW-Bus stand zwischen Mittwochabend 20.30 Uhr und Donnerstagmorgen 05.50 Uhr auf einer Parkpalette vor einem Mehrparteienwohnhaus in der Drömlingstraße. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

