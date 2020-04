Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Skoda Yeti am Bahnhof entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße 28.04.2020, 12.00 Uhr - 22.45 Uhr

Einen grünen Skoda Yeti haben Unbekannte im Verlaufe des Dienstags in der Bahnhofstraße entwendet. Der 66 Jahre alte Eigentümerin hatte ihren fünf Jahre alten Skoda am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe eines dortigen Pizza Bringdienst ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als sie gegen 22.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war es verschwunden. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 6.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Skodas geben können. Zuständig ist die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell