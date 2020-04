Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Feuer zerstört Fahrzeug und Carport - 15.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Jürgenbreite 27.04.2020, 16:30 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Helmstedt und Emmerstedt verhinderten am Montagnachmittag in Helmstedt bei dem Brand eines Pkw unter einem Carport ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Den Ermittlungen zufolge meldete ein Hausbewohner um 16.30 Uhr der Feuerwehrzentrale seinen brennenden Ford Kuga in einem Carport in der Straße Jürgenbreite. Als erste Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand sowohl das Fahrzeug als auch das Carport bereits in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung wurden lediglich zwei angrenzende Fenster und die Hauswand beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Helmstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

