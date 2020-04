Polizei Wolfsburg

POL-WOB: WOB-Innenstadt: Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wolfsburg (ots)

Während zwei Polizeikommissare hiesiger Dienststelle in einem Lebensmitteldiscounter am Nordkopf der Porschestraße wegen eines Diebstahls zu tun hatten, beobachtete ein Kollege von ihnen, wie ein Mann am dort abgestellten Dienstwagen niederkniete, und den rechten Hinterreifen mit einem Messer zerstach. Danach hatte er den "Hitlergruß" gezeigt und sich vom Tatort entfernt. Die drei Beamten verfolgten den Sachbeschädiger schnellen Schrittes und konnten ihn auf dem Bahnhofsvorplatz stellen. Da er sich loszureißen versuchte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er der Dienststelle zugeführt. Auch dort zeigte er mehrfach den verbotenen Gruß und sprach von Hitler und Mussolini. Es wurden drei Strafanzeigen gefertigt: Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

