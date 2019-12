Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin beim Abbiegen angefahren - Polizei sucht Unfallverursacher

Münster (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Samstagmittag (28.12., 11:30 Uhr) an der Dyckburgstraße/Sudmühlenstraße beim Abbiegen eine 23-jährige Radfahrerin erfasste. Die junge Frau fuhr mit ihrer Leeze auf der Dyckburgstraße in Richtung Sudmühlenstraße und wollte bei grüner Ampel die Sudmühlenstraße queren. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr parallel zu ihr und bog nach rechts in die Sudmühlenstraße ab. Dabei stieß sein Fahrzeug mit der Frau zusammen. Die 23-Jährige stürzte und zog sich dabei Schürfwunden zu. Der Autofahrer erkundigte sich kurz nach ihrem Befinden, hob dann ein auf der Straße liegendes Fahrzeugteil auf und fuhr weiter.

Nach Angaben der Radfahrerin ist der Autofahrer etwa 40 Jahre alt und hat kurze braune Haare. Er trug eine schwarze Winterjacke und war vermutlich mit einem schwarzen Kombi unterwegs.

Hinweise an: 0251 275-0

