Polizei Münster

POL-MS: Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Eine unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.12., 03:40 Uhr) die Handtasche einer 30-jährigen Frau aus ihrem Fahrradkorb. Die Münsteranerin fuhr in Begleitung mit ihrer Leeze über die Mauritzstraße in Richtung Mauritztor, als ein Passant ihnen mitteilte, dass ein Dieb sich gerade die Handtasche aus dem Korb geschnappt habe und in Richtung Alter Steinweg geflüchtet sei. Die beiden Radfahrer nahmen die Verfolgung auf und fanden die Tasche zwischen zwei parkenden Autos. Aus der Tasche fehlte ein zweistelliger Bargeldbetrag. Kurze Zeit später sah das Pärchen einen etwa 20 Jahre alten Mann von der Örtlichkeit flüchten. Der Dieb ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er trug eine grau-weiße Mütze auf dem Kopf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell