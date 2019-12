Polizei Münster

POL-MS: 35-jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit PKW

Münster, OT Handorf (ots)

Am frühen Sonntagabend, den 29.12.2019, gegen 19.50 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen PKW VW auf der B51, unterwegs von Warendorf nach Münster. Dieses Fahrzeug sollte dabei in Schlangenlinien geführt werden und während der Fahrt sowohl auf die Gegenfahrbahn als auch auf den rechtsseitig verlaufenden Grünstreifen geraten sein. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß. Die entsandte Streifenbesatzung konnte den 35-jährigen Fahrzeugführer aus Münster mit seinem Fahrzeug auf der Warendorfer Str., kurz hinter dem Abzweig Lauheide, in Fahrtrichtung Münster anhalten. Bei der sich anschließenden Kontrolle verlief ein freiwillig an Ort und Stelle durchgeführter Drogenvortest positiv. Daraufhin wurde der 35-jährige einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde dem 35-jährigen bis auf weiteres untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus der Polizeiwache entlassen. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

