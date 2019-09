Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Elektrofahrräder aus Pkw entwendet

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Parkstraße und in der Hamelner Straße aus dort abgestellten Pkw zwei Pedelecs. Hinweise zu den Tätern und den Rädern nehmen die Polizeiwache Blomberg unter 05235-96930 oder die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

