Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Firmenwagen aufgebrochen

Lippe (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter mehrere Firmenwagen auf dem Betriebsgelände einer Elektrofirma in der Westerfeldstraße auf und entwendeten zahlreiches Werkzeug. Hinweise nehmen die Polizeiwache oder die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

