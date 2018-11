POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radio bedient und abgelenkt - Auffahrunfall an Stauende - zwei Leichtverletzte - ca. 23.000 Euro Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 7.35 Uhr auf der B 3 zwischen Wiesloch und Nußloch wurden beide Beteiligte leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war ein 25-jähriger Autofahrer bei der Fahrt in Richtung Heidelberg durch das Bedienen des Autoradios abgelenkt und fuhr ungebremst ins Heck einer 54-jährigen Fahrerin, die wegen des Rückstaus im Berufsverkehr angehalten hatte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Verletzen mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser nach Heidelberg und Schwetzingen eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

