Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall.

Lippe (ots)

(sb) Am Donnerstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, kollidierte ein unbekannter Fahrradfahrer mit dem Fahrzeugheck des geparkten Pkw Seat Mii eines 65-jährigen Lemgoers, der in der Mittelstraße geparkt stand. Der Radfahrer hatte die Mittelstraße aus Richtung Lemgoer Straße kommend befahren. Nach der Kollision rappelte er sich auf und floh zurück in die Richtung, aus der er zuvor gekommen war. Der Flüchtige ist laut Zeugenaussage ca. 180 cm groß und war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein schwarzes Mountainbike ohne Beleuchtung. Möglicherweise ist der Radfahrer durch die Kollision leicht verletzt worden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugenaussagen nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Sonja Bartelt

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell