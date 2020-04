Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrer war erheblich alkoholisiert

Stadtlohn (ots)

Am späten Freitagmorgen ritt eine Zeugin auf ihrem Pferd gegen 11.25 Uhr an einem Pkw vorbei, der auf der Vredener Straße mit geöffneter Kofferraumklappe stand. Aus dem Pkw sprangen zwei Hunde und schreckten das Pferd auf, sodass die Zeugin herunterfiel. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Sie wollte den Hundehalter ansprechen, der auf dem Fahrersitz saß und schlief. Erst nach mehrmaliger Ansprache durch die Zeugin wachte der offenbar alkoholisierte Mann auf, holte seine Hunde ins Auto und fuhr davon.

Polizeibeamte entdeckten den Pkw im Rahmen der Fahndung in Höhe des Kieswerks. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, erhöhte er seine Geschwindigkeit und versuchte zu flüchten - dabei fuhr er in Schlangenlinie und kam beinahe von der Fahrbahn ab. Letztlich hielt der 58-Jährige an und konnte kontrolliert werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass die Beamten den Führerschein sicherstellten, die Weiterfahrt untersagten und ein Strafverfahren einleiteten. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell