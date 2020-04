Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei gegen 02.10 Uhr ein Einbruch in einen Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße gemeldet. Polizeibeamte trafen kurz darauf am Tatort ein und wenig später erschien der Einbrecher im Eingangsbereich. Er forderte die Beamten auf zu gehen und bedrohte diese mit einem Gegenstand, der er am ausgestreckten Arm in der Hand hielt. Die Beamten konnten den Einbrecher dazu bringen, den Gegenstand fallen zu lassen - es handelte sich um ein Reizstoffsprühgerät. Anschließend wurde er festgenommen. Es handelt sich um einen polizeibekannten 33-jährigen Niederländer. Er hatte die Eingangstüren aufgebrochen und dabei erheblichen Schaden angerichtet. Sein Ziel war es offenbar, Tabakwaren zu stehlen.

