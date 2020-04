Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Brand einer Scheune

Vreden-Zwillbrock (ots)

Am Freitag, dem 10.04.2020, kam es gegen 10.00 Uhr in Vreden-Zwillbrock zum Brand einer Scheune, in der landwirtschaftliche Geräte gelagert und sechs Hühner sowie zwei Katzen gehalten wurden. Die Scheune brannte gänzlich aus, es standen nur noch die Grundmauern. Die Tiere wurden nicht aufgefunden, es ist davon auszugehen, dass sie bei dem Brand verendeten. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler der Kriminalinspektion 1 etwaige Zeugen sich zu melden (02861-9000). Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, unter der angegebenen Telefonnummer anzurufen. Jeder Hinweis kann wichtig sein.

