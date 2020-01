Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Gesuchter Autofahrer meldet sich nach Aufruf wegen Unfall in Salzmannstraße

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 10:54 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4486311)

Kassel-Bettenhausen: Dank des Zeugenaufrufs der Polizei und der darauffolgenden Presseberichte hat sich der wegen eines Unfalls in der Salzmannstraße gesuchte Autofahrer inzwischen bei der Polizei gemeldet. Der 45-Jährige aus Kassel hatte von dem Unfall und der Suche nach dem dunklen Pkw in der Tageszeitung gelesen. Gegenüber den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei, die mit den Ermittlungen in diesem Fall betraut sind, schilderte er den Ablauf der Geschehnisse nach dem Zusammenstoß aber bedeutend anders. Aus diesem Grund leiteten die Ermittler nun auch ein Verfahren gegen den Radfahrer ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zu dem Unfall war es am Morgen des 6. Januar 2020 gegen 5:30 Uhr in der Salzmannstraße gekommen. Ein 31-Jähriger aus Kassel war mit einem Mountainbike ohne Licht auf dem Gehweg in Richtung Sandershäuser Straße unterwegs. Ein aus der Öderaner Straße kommender und nach rechts auf die Salzmannstraße abbiegender Autofahrer, nach den neuerlichen Erkenntnissen der 45-Jährige, war mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Der 31-Jährige zog sich beim Sturz leichte Verletzungen am Bein zu. Die darauffolgenden Geschehnisse, zu denen unterschiedliche Aussagen vorliegen, sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell