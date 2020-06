Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Herbeiführen einer Brandgefahr und anschließender Angriff auf Feuerwehrleute

Kottenheim (ots)

Am 02.06.2020 gegen 21:45 Uhr wurde der Feuerwehr Kottenheim ein Flächenbrand an einer Waldhütte ("Bunnefix-Hütte") in der Ortslage gemeldet. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dies entsprechend bestätigt vorgefunden werden.

Neben dem Brand befand sich auch noch eine Person an der Einsatzstelle, welche das Feuer zum derzeitigen Stand der Ermittlungen vorsätzlich gelegt haben dürfte. Selbst das Erscheinen der Feuerwehr schien die Person nicht davon abzuhalten, weiter zu zündeln und noch eine Sitzbank an der Hütte zu zerstören. Zudem wurden die eingeleiteten Löscharbeiten behindert und ein Feuerwehrmann angegriffen.

Durch die hinzugerufene Polizei Mayen konnte der 37-jährige Mann schließlich an der Fortbegehung weiterer Straftaten gehindert werden. Ihn erwarten nun umfangreiche Strafverfahren, unter anderem wegen dem Herbeiführen einer Brandgefahr sowie dem tätlichen Angriff und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen.

