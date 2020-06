Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe scheitern kläglich

Gut gesichert waren ein Fahrzeug und ein Lokal in Ulm, weshalb Diebe jetzt scheiterten.

Ulm (ots)

In das Lokal in der Blaubeurer Straße wollten die Unbekannten in der Nacht zum Sonntag gelangen. Sie hebelten an einer Tür, die jedoch zu stabil war. Das erkannten die Unbekannten und gaben auf.

Am Montag entdeckte der Besitzer eines Quad an seinem Fahrzeug einen Schaden. In den Tagen zuvor muss jemand versucht haben, das Vierrad zu stehlen. Der Dieb wollte dazu das Zündschloss knacken. Mit einem Hammer arbeitete er offensichtlich daran, scheiterte aber. Auch er gab auf, ließ den Hammer zurück und flüchtete.

In beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren und ermittelt, um den Tätern auf die Schliche zu kommen. Die Ermittler empfehlen, Fahrzeug und Haus gut zu sichern. Dass dies sinnvoll ist, zeigten die beiden Fälle. Tipps, wie sich Fahrzeug und Haus sichern lassen, gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

+++++++ 0964396 0967253

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell