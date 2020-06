Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Abstand war schon immer wichtig

Nicht nur in Bezug auf Corona ist es wichtig Abstand zu halten, meldet die Polizei.

Abstand zueinander schützt nicht nur vor Ansteckung, sondern auch vor Verletzungen, zeigt ein Unfall am Montagabend bei Lauterstein. Der ereignete sich kurz nach 23 Uhr, nachdem ein Wildtier die Donzdorfer Straße kreuzte. Deshalb musste ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes bremsen. Die Nissanfahrerin hinter ihm hatte den notwendigen Abstand nicht eingehalten. Deshalb konnte sie nicht mehr anhalten. Sie rammte den Mercedes, wodurch die 47-Jährige und der 21-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Aktuell werden wir aufgrund der Corona-Pandemie ständig ermahnt, Abstand zu halten. Schon diese eineinhalb Meter machen manchem Schwierigkeiten. Beim Autofahren ist der notwendige Abstand weit größer. Als Faustregel gilt: halber Tachowert. Bei 100 km/h sind das also 50 Meter. Tipp der Polizei: So weit stehen außerorts die weißen Leitpfosten am Straßenrand auseinander. An ihnen kann man sich leicht orientieren. Damit alle sicher ankommen.

