Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Spanner unterwegs? Hinweise erbeten

Friesenheim (ots)

Eine Bewohnerin der 'Sonnhalde' ist in der Nacht auf Sonntag durch einen bislang Unbekannten aufgeschreckt worden. Die Frau hörte kurz nach 0:30 Uhr, wie offensichtlich mehrere Töpfe auf ihrer Terrasse verschoben wurden. Bei einer Nachschau erkannte die Frau lediglich zwei Hände. Möglicherweise habe der Fremde onaniert und ist bei seiner Entdeckung in unbekannte Richtung weggerannt. Eine Beschreibung des möglichen Spanners liegt nicht vor. Eine Absuche des Grundstücks und des Wohngebiets führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Wer Hinweise zu Verdächtigen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell