Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Scheibe eingeschlagen

Offenburg (ots)

Unbekannte hatten es zwischen Samstag und Sonntag offenbar ein in einem Auto aufbewahrtes Parfüm abgesehen. Der Audi war auf einem Parkplatz in der Vogesenstraße abgestellt.Der Dieb schlug die Scheibe der Fahrertür ein, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen und das Duftwasser an sich zu nehmen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. /jk

