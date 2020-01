Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Wettbüro

Kehl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten Unbekannte in ein Wettbüro in der Allensteinerstraße in Kehl. Gegen 3 Uhr stiegen die Langfinger vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Die höhe des Diebstahlschadens ist noch unklar. Beamte des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. /jk

