Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn -

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Hauptstraße auf dem dortigen Weihnachtsmarkt ein historisches Kinderkarussel angefahren und beschädigt. Die Schäden deuten darauf hin, dass ein Zulieferungsfahrzeug beim Rangieren das Karussell angefahren und beschädigt hat. Nach dem Unfall verließ der bisher unbekannte Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921)3090 zu melden.

