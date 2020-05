Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Tatverdächtige festgenommen; Mehrere Pkw beschädigt; Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Pfullingen (RT): Schuppen aufgebrochen

In zwei Schuppen auf Grundstücken im Gewann Unter den Wegen ist ein Unbekannter am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Tür zunächst gewaltsam Zutritt zu einem der Schuppen. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge, ohne Beute wieder abgezogen sein. Auch bei einem unweit entfernt gelegenen Schuppen brach der Unbekannte die Türe auf. Gestohlen wurde aber auch hier nichts. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen bittet bei den Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Dienstag, 19.05.2020, zugetragen hat, um Zeugenhinweise. Gegen 21.30 Uhr lief ein 51-jähriger, auf eine Gehhilfe angewiesener Fußgänger den Bürgersteig der Fleischmannstraße vom Bahnhof herkommend entlang und beabsichtigte, die einmündende Kandlerstraße geradeaus zu überqueren. Da ein von rechts kommender, schwarzer Mercedes seine Geschwindigkeit offenbar deutlich verringerte, lief der 51-Jährige auf die Fahrbahn. Er wurde daraufhin von dem Pkw erfasst und auf der Kandlerstraße zu Boden geworfen. Der Fahrer des Wagens flüchtete nach rechts in die Fleischmannstraße und anschließend abermals nach rechts in die Schlachthausstraße. Ein noch unbekannter Ersthelfer eilte dem Leichtverletzten zu Hilfe und begleitete ihn nach Hause. Zeugenhinweise zu dem schwarzen Mercedes mit Esslinger Kennzeichen bzw. dessen Fahrer werden unter Telefon 0711/3990-420 entgegengenommen. Insbesondere der unbekannte Ersthelfer wird dringend gebeten, sich zu melden. (mr)

Kirchheim (ES): Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Drei Tatverdächtige sind am frühen Sonntagmorgen nach einem Einbruch in Kirchheim festgenommen worden. Eine aufmerksame Zeugin verständigte gegen 4.30 Uhr die Polizei, da sie mehrere maskierte Personen beim Einbruch in ein Restaurant am Schloßplatz beobachtete. Noch während des Telefonats flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten zwei Tatverdächtige im Bereich des Geflügelmarktes fest, die beim Erkennen der Polizeistreifen in Richtung Herrschaftsgärten flüchteten. Dort konnten die Polizisten einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden im Alter von 15 und 18 Jahren vorläufig festnehmen. Ein weiterer, 16 Jahre alter Jugendlicher wurde auf einem Fußweg zwischen dem Bahnhof und einer Schule vorläufig festgenommen. Vermutlich zwei weitere Täter konnten unerkannt flüchten.

An der Gaststätte wurde ein gewaltsam geöffnetes Fenster und im Inneren mehrere geöffnete und durchwühlte Schränke und Schubladen festgestellt. Nach bisherigem Kenntnisstand fehlt jedoch nichts. Der Schaden an dem Fenster beträgt etwa 800 Euro. Weiterhin wurden bei einem Café am Schloßplatz frische Einbruchsspuren an der Eingangstür entdeckt, die vermutlich von denselben Tatverdächtigen stammen. Die Festgenommenen waren zum Teil mit gestohlenen Fahrrädern unterwegs. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern überstellt. (ms)

Kirchheim (ES): Unbekannte auf Diebestour

In der Lauterstraße sind in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Diebe unterwegs gewesen. In der Zeit von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, acht Uhr, gelangten die Täter in ein Gartengrundstück und durch eine unverschlossene Tür in eine Garage. Das Innere der Garage sowie ein darin unverschlossen abgestellter Pkw wurden nach Stehlenswertem durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen die Diebe hier alkoholische Getränke mitgehen. In der Folge versuchten die Kriminellen, in der Lauterstraße am Straßenrand geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Dies gelang ihnen nach derzeitigem Kenntnisstand an drei Autos, aus welchen sie etwas Bargeld und Werkzeuge entwendeten. Auf der weiteren Diebestour begaben sich die Unbekannten mutmaßlich über die Lauterbrücke in einen Fußweg in Richtung Plochinger Straße. Dort stahlen sie von einem Stellplatz einen verschlossen abgestellten Roller Aprilia. Da es den Tätern nicht gelang, diesen zu starten, ließen sie ihn in der Nähe auf dem Fußweg stehen. Der angerichtete Sachschaden wird mit rund 140 Euro beziffert. Ob die am Sonntagfrüh nach dem Einbruch in eine Gaststätte in der Innenstadt festgenommenen zwei Jugendlichen und ein Heranwachsender auch als Tatverdächtige für diese Straftaten in Betracht kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim. (sm)

Esslingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie die Entnahme einer Blutprobe musste ein 43-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag über sich ergehen lassen. Der Mann war zusammen mit seiner 27 Jahre alten Beifahrerin gegen 15.50 Uhr auf der L 1199 von der Deponie Katzenbühl herkommend nach Esslingen unterwegs. Während der Fahrt kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Streit zwischen den beiden Personen, in dessen Verlauf der BMW Mini von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben stehen blieb. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzukommenden Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen fest. Ein vorläufiger Test ergab sodann einen Wert von rund zwei Promille. Der durch den Unfall augenscheinlich leicht verletzte Mann wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw, an dem lediglich geringfügiger Blechschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (mr)

Esslingen-Berkheim (ES): In Schulcontainer eingebrochen

In einen für schulische Zwecke genutzten Container auf dem Gelände der Schule in der Traifelbergstraße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen elf Uhr und sieben Uhr hebelte der Kriminelle die Zugangstüre auf und verschaffte sich so Zugang ins Innere. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach (ES): In Baugrube gestürzt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist eine 64-Jährige am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die Pedelec-Lenkerin befuhr kurz vor 15.30 Uhr die Wilhelmstraße von der Schorndorfer Straße herkommend und wechselte aufgrund des dortigen Baustellenbereichs auf den rechts verlaufenden Gehweg. Dort stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Baustellenabsperrung und fiel in der Folge mitsamt dem Fahrrad rund einen Meter tief in die Baugrube. Das Pedelec, das wohl unbeschädigt geblieben war, wurde im Anschluss von Angehörigen versorgt. (mr)

Tübingen (TÜ): Über ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Insgesamt 14 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge sind am Sonntag in der Tübinger Südstadt von einem Unbekannten mutwillig beschädigt worden. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.25 Uhr zerkratzte der Täter jeweils die rechte Seite der in der Galgenbergstraße abgestellten Pkw und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660. (mr)

Tübingen (TÜ): Gegenüber zu Boden geschlagen

Am Sonntagnachmittag ist es zwischen Tübingen und Unterjesingen zu einer handfesten Auseinandersetzung mit drei beteiligten Personen gekommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren ein 32-Jähriger und eine 26-Jährige gegen 14.30 Uhr zusammen mit ihren Skateboards den Verbindungsweg parallel der B 296 entlang, als sie von drei Krafträdern überholt wurden. Dabei soll einer der Fahrer dem 32-Jährigen im Vorbeifahren grundlos gegen den Rücken geschlagen haben. Kurze Zeit später, im Bereich der Abzweigung Kreuzberg/Himbach, trafen der Mann und die Frau erneut auf das dort pausierende Trio. Als der 32-Jährige die Jugendlichen wegen der vorausgegangenen Situation zur Rede stellen wollte, versetzte ihm ein 16-Jähriger aus der Gruppe nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schlag ins Gesicht. Im Verlauf der anschließenden Auseinandersetzung schlug offenbar auch ein weiterer, ebenfalls 16 Jahre alter Jugendlicher mehrfach auf den 32-Jährigen ein, der dadurch zu Boden ging. Einer der Gleichaltrigen soll dabei auch mit seinem Helm zugeschlagen haben. Zwischendurch sollen die beiden außerdem versucht haben, dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hand zu reißen, da dieser angekündigt hatte, die Polizei zu verständigen. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten die beiden Beschuldigten, die zwischenzeitlich davongefahren waren, an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Der durch die Auseinandersetzung leicht verletzte 32-Jährige wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. (mr)

Nehren (TÜ): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 38-Jährige am Sonntagnachmittag beim Sturz von ihrem Pedelec zugezogen. Die Frau war gegen 17 Uhr auf einem Beiweg entlang der Bahngleise in der Hardwiesenstraße unterwegs und touchierte dabei aus Unachtsamkeit mit ihrem Vorderrad das Hinterrad eines vorausfahrenden Radlers. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die 38-Jährige in eine Klinik. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Einen erheblich betrunkenen Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Tübingen am Sonntagabend auf der B28 aus dem Verkehr gezogen. Der 35-jährige Fahrer eines Peugeot war gegen 20.55 Uhr auf der K6903 von Kusterdingen kommend unterwegs und fuhr auf die B28 in Fahrtrichtung Tübingen auf, wobei er den Polizisten durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle erbrachte ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zweieinhalb Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. (sm)

Bodelshausen (TÜ): Schwer verletzter Autofahrer

Auf der L389 hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.10 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW Caddy aus Hemmendorf kommend in Richtung Bodelshausen, als er in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Da der Mann in seinem Pkw eingeklemmt wurde, musste er von der Feuerwehr, die mit 38 Einsatzkräften vor Ort war, mit Spezialwerkzeug aus dem Auto gerettet werden. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Caddy, an dem Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die L389 war bis kurz nach Mitternacht voll gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sm)

Grosselfingen (ZAK): Beim Einfahren anderen Pkw übersehen

Ein leicht verletzter Autofahrer, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagvormittag in der Bruderschaftsstraße ereignet hat. Kurz nach 11.30 Uhr hatte ein 88 Jahre alter Mann mit seinem Opel auf dem Vorplatz eines Gebäudes parallel zur Fahrbahn in Fahrtrichtung Bisingen kurz angehalten. Anschließend fuhr er von dort in einem Linksbogen wieder in die Bruderschaftsstraße ein, um auf der Fahrbahn zu wenden und übersah hierbei einen aus Richtung Rangendingen kommenden Fiat eines 57-Jährigen. Der Fiat krachte in die linke Fahrzeugseite des Opel, wodurch dieser über ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel geschoben wurde und in einen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz geparkten Nissan-Kleinlaster krachte. Der 88-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Opel und am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (sm)

Burladingen (ZAK): Mit Pkw Garagentor durchbrochen

Die Verwechslung des Gas- mit dem Bremspedal ist den bisherigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagnachmittag in Burladingen zwei Personen schwer verletzt worden sind. Kurz nach 14.30 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Skoda in eine Hofeinfahrt und beschleunigte fälschlicherweise sein Fahrzeug. Der Wagen durchbrach das geschlossene Garagentor, wobei das Airbag-System auslöste, und kam daraufhin in dem Gebäude zum Stehen. Der Fahrer und seine 79-jährige Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von zirka 17.500 Euro entstanden sein. (mr)

