POL-RT: Einbruch, Kellerbrand, exhibitionistische Handlungen (Zeugenaufrufe), Schlägerei

Einbruch

In ein Jugendhaus in Bronnweiler ist im Zeitraum von Freitagabend 22.00 Uhr bis Samstagabend 18.00 Uhr eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter versuchten an dem an der Ortsdurchgangsstraße "Im Wiesaztal" befindlichen Gebäude an mehreren Fenstern ins Innere zu gelangen. Letztendlich verschafften sie sich Zutritt über ein Küchenfenster und entwendeten eine graue Geldkassette mit Bargeld. Der am Gebäude entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Stehlguts um ein Vielfaches. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Kellerbrand

Noch glimpflich ausgegangen ist ein Kellerbrand in der Kornbergstraße in Holzelfingen. Dort kam es am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in einem Hobbyraum zum Brand, dessen Ursache nach derzeitigem Stand ein Defekt an einem Akku war, der sich zum Laden in einem Ladegerät befand. Durch die Feuerwehr Lichtenstein wurde der Brand schnell gelöscht, es entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Altbach (ES): Exhibitionist auf Brücke festgenommen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen 50-jährigen Mann wegen Verdachts von exhibitionistischen Handlungen, da er am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Altbacher Hochbrücke onaniert haben soll. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.

Deizisau (ES): Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach einem verbalen Streit ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr zwischen zwei Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft in der Sirnauer Straße gekommen. Im Zuge der Streitigkeiten zerriss ein 24-jähriger Gambier das Shirt seines Mitbewohners, schlug auf diesen ein und würgte ihn. Ein weiterer Angriff des 24-Jährigen mit einem Küchenmesser wurde durch hinzugeeilte Bewohner vereitelt. Der 21-jährige Gambier, welcher durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen davontrug, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts auf exhibitionistische Handlungen sucht das Polizeirevier Tübingen einen 60 bis 70 Jahre alten Mann. Der bislang unbekannte Täter setzte sich am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr an einem Baggersee im Ortsteil Hirschau neben zwei 15-jährige Mädchen. Kurz darauf konnten die beiden Mädchen erkennen, dass der Mann an seinem entblößten und erigierten Geschlechtsteil manipuliert. Die Mädchen erstatteten erst einen Tag später im Beisein ihrer Eltern Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden. Er war ca. 165 bis 170 cm groß, normale Statur mit Bauchansatz, grauweiße Haare, Schnauzbart, sonnengebräunte Haut. Er trug Radklamotten und führte ein Fahrrad mit sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 entgegen.

