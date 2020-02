Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall auf der L 1183

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 10.40 Uhr auf der Landesstraße 1183 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost ereignete. Ein 71 Jahre alter Ford-Lenker, der aus Richtung Sindelfingen kam, wollte auf die Autobahn 81 in Richtung Singen auffahren. Hierzu wechselte er zunächst auf den Linksabbiegestreifen. Im weiteren Verlauf übersah er vermutlich eine 59 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Ford unterwegs war, und die die L 1183 in Richtung Sindelfingen befuhr. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford des Seniors nach links versetzt und stieß mit dem VW eines 40-Jährigen zusammen, der die Autobahn verlassen hatte und verkehrsbedingt an der Einmündung zur L 1183 stand. Der 71-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die 59 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ihre PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 35.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell