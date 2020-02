Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Fachgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter wohl abgesehen, der zwischen Donnerstag 23:00 Uhr und Freitag 08:45 Uhr in ein Fachgeschäft in der Daimlerstraße in Herrenberg eingebrochen war. Über eine zuvor aufgehebelte Eingangsschiebetür verschaffte sich der Unbekannte Zugang zum Objekt. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete eine dreistellige Bargeldsumme. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell