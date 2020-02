Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfall fordert 26.000 Euro Sachschaden; Kornwestheim: 89-jähriger Ford-Fahrer beschädigt drei PKW

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Unfall fordert 26.000 Euro Sachschaden

Ein 24 Jahre alter Mercedes-Fahrer wird sich für einen Unfall verantworten müssen, in den er am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Straße "Am Maurener Berg" in Ditzingen verwickelt war. Mutmaßlich da er unter der Einwirkung von Drogen stand, war es ihm nicht möglich, seinen PKW sicher zu führen, so dass er auf Höhe der Tennisanlagen nach rechts von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf prallte er gegen einen Wohnwagen, der am Straßenrand abgestellt war. Durch den Aufprall wurde der Wohnwagen nach vorne katapultiert. Der 24-Jährige verschloss seinen PKW hierauf und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der schließlich an den verunfallten Fahrzeugen vorbeikam, alarmierte die Polizei. Während die Beamten mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, kehrte der 24-Jährige plötzlich zurück und gab sich als Fahrzeuglenker zu erkennen. Da die Polizisten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bemerkte hatten, musste sich der Mann einem Vortest unterziehen. Nachdem dieser positiv verlaufen war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes sollte im weiteren Verlauf ebenfalls beschlagnahmt werden. Allerdings gab der 24-Jährige an, seinen Führerschein verloren zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Kornwestheim: 89-jähriger Ford-Fahrer beschädigt drei PKW

Ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 12.00 Uhr bei einem Unfall in der Rechbergstraße in Kornwestheim. Ein 89 Jahre alter Ford-Lenker befuhr die Rechbergstraße, als er vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Mercedes prallte. Den Mercedes schob der Ford-Fahrer nun einige Meter vor sich her, über die Fahrbahn und gegen einen VW der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend verwechselte der Senior vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr erneut an, worauf er in einen weiteren Ford krachte, der wiederum am rechten Fahrbahnrand stand. Der Ford des 89-Jährigen sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell