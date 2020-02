Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unbekannter überfährt Frau auf Zebrastreifen, verletzt sie schwer und geht flüchtig - Polizei sucht weitere Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 20:08 Uhr eine 53-Jährige in Ehningen in der Bahnhofstraße auf einem Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt. Die Frau betrat den hell beleuchteten Fußgängerüberweg und wollte die Bahnhofstraße in Richtung eines Einkaufsmarktes überqueren. Als sie sich mittig auf der Straße befand, näherte sich auf der Bahnhofstraße aus Richtung S-Bahnhaltestelle kommend ein Pkw und erfasste die 53-Jährige. Bislang ist bekannt, dass der Pkw die Geschwindigkeit nicht reduzierte und die Frau beim Aufprall über die Motorhaube und wieder auf die Fahrbahn geschleudert worden ist. Dort blieb sie schwer verletzt liegen. Der Pkw soll dann knapp um die Frau herumgefahren und sich stark beschleunigend mit hoher Geschwindigkeit entfernt haben, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern. Das Fahrzeug soll von der Bahnhofstraße abbiegend in Fahrtrichtung Dagersheim geflüchtet sein. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wird als ein Mercedes, neues C-Klasse Modell, mit schwarzer Farbe und hochpoliertem Lack beschrieben. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer machen können, sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell