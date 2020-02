Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fensterscheibe eines Einkaufsmarkts eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr wurde in der Hindenburgstraße in Herrenberg ein Einkaufsmarkt beschädigt. Ein noch unbekannter Täter warf einen Stein gegen eine der Schaufensterscheiben des Gebäudes. Da es sich um eine Mehrfachverglasung handelt und nur die äußere Scheibe zu Bruch ging, gelangte der Täter jedoch nicht ins Innere. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

