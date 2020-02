Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigter einer Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht den Geschädigten einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in der Hohenzollernstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 87 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte auf ihrer Fahrt entlang der Hohenzollernstraße, die sie in Richtung der Friedrichstraße befuhr, etwa auf Höhe der Elmar-Doch-Straße einen Knall. Sie setzte ihre Fahrt anschließend jedoch fort und bemerkte erst zuhause einen Schaden an ihrem Außenspiegel. Im weiteren Verlauf wandte sich die Frau an die Polizei. Mutmaßlich touchierte die VW-Lenkerin einen am Straßenrand abgestellten bislang jedoch unbekannten PKW. Die Polizei bittet um Hinweise.

