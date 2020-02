Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rotlichtverstoß im Bereich Nufringen; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Stuttgart

Ludwigsburg (ots)

Nufringen: Kollision im Kreuzungsbereich

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 18:35 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Nufringen ereignete. Während eine 37-jährige VW-Lenkerin auf der B 14 von der Autobahnanschlussstelle Gärtringen kommend in Richtung Nufringen unterwegs war, befuhr ein 25-Jähriger die Kreisstraße 1045 von Rohrau in Richtung Nufringen. An der "Pfiffka-Kreuzung" mussten beide Verkehrsteilnehmer an der ampelgeregelten Kreuzung zunächst anhalten. Als die Ampelanlage für den Peugeot-Lenker Grün zeigte, fuhr der 25-jährige Fahrer in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß er mit dem VW zusammen, dessen 37 Jahre alte Lenkerin aus noch ungeklärter Ursache mutmaßlich bei Rot ihre Fahrt fortgesetzt hatte. Durch die Kollision wurden beide Fahrer und die 24-jährige Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die 37-jährige Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Darüber hinaus befanden sich 14 Wehrleute mit drei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Nufringen an der Unfallstelle im Einsatz.

BAB 8 / Stuttgart: Unfall mit Polizeifahrzeug

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg befand sich am Mittwoch gegen 19:55 Uhr auf der BAB 8 von München kommend in Richtung Karlsruhe auf einer Einsatzfahrt. Ein 43 Jahre alter Skoda-Lenker, der zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart die linke Spur befuhr, wollte sich vorbildlich verhalten und Platz schaffen. Im Zuge dessen beabsichtigte er auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Beim eingeleiteten Fahrstreifenwechsel bemerkte der Mann allerdings, dass auf der mittleren Spur ein Fahrzeug unterwegs war. Aufgrund dessen musste er sein Vorhaben abbrechen und auf die linke Spur zurückziehen. Die nachfolgende 26-jährige Fahrerin des Streifenfahrzeugs konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Die Polizistin erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell