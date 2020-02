Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbrech im Waldfreibad; Böblingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Einbrecher im Waldfreibad

Am Donnerstagabend verschafften sich noch unbekannte Täter gegen 22.20 Uhr Zutritt in das Waldfreibad in Holzgerlingen. Die Unbekannten kletterten vermutlich über den Zaun, der das Gelände des Freibads umgibt, und versuchten dann die Tür zu einem der Gebäude aufzuhebeln. Vermutlich lösten sie hierbei einen Alarm aus, so dass die Einbrecher das Weite suchten. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/41604-0 mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Wohnungseinbruch

Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nachdem am Donnerstag zwischen 11.10 Uhr und 20.45 Uhr ein noch unbekannter Dieb in eine Erdgeschosswohnung in der Offenburger Straße in Böblingen einbrach. Indem der Unbekannte ein Fenster im Bereich des Balkons aufhebelte, gelangte er in das Innere der Wohnung. Dort durchsuchte er zwei Zimmer und riss einen mit der Wand verbundenen Tresor aus der Verankerung. In dem Tresor befanden sich Bargeld in einer Höhe von mehreren tausend Euro sowie persönliche Dokumente. Der Dieb machte sich mit dem gesamten Tresor aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

