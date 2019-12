Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Weihnachtskarte sorgt für Polizeieinsatz

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Am 02.12.2019 löste um 20:20 Uhr die Mitteilung eines Anwohners der Bahnhofstraße einen größeren Polizeieinsatz aus. Der Anwohner teilte mit, dass man ein Paket geliefert bekommen habe in dem sich eigentlich Schuhe und Socken befinden sollten. Dieses Paket würde aber nun ticken. Aufgrund der unklaren Gesamtumstände wurden zunächst die angrenzenden Häuser evakuiert. Durch Spezialkräfte konnte das Paket schließlich untersucht werden. Es stellte sich heraus, dass durch den Versandhandel eine elektronische Grußkarte beigelegt wurde. Aufgrund eines technischen Defektes sorgte diese dafür, dass man das verdächtige Ticken hören konnte. Nach dem Ende des Einsatzes konnten die Schuhe an die erleichterten Bewohner übergeben werden.

