Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt, Unfälle mit Verletzten, Einbruch in Naturkostladen

Reutlingen (ots)

Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 35-jährigen Deutschen, der am Dienstagmorgen in die Räume einer Moschee in der Wörthstraße eingedrungen ist. Ein zunächst unbekannter Täter hatte kurz vor 6.15 Uhr die Scheibe einer Glastür beschädigt und war so in das Gebäude eingestiegen. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen. Als ein Verantwortlicher der Moschee zum Gebäude kam, flüchtete der Mann in Richtung Reutlingen. Anhand der Personenbeschreibung ergab sich ein erster Tatverdacht gegen den 35-Jährigen. Der unter anderem wegen Drogendelikten polizeilich bekannte Mann konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht. Da sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, wurde eine Blutprobe veranlasst. Der psychisch auffällige Beschuldigte wurde zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Anzeige gebracht. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmorgen in Leinfelden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Opel Astra kurz nach acht Uhr die Stuttgarter Straße von der Ortsmitte herkommend in Richtung Unteraichen. Seinen Angaben nach musste er mehreren Radfahrern, die auf dem parallel verlaufenden Radschutzstreifen unterwegs waren, nach links ausweichen. Etwa auf Höhe der Einmündung Anemonenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 38 Jahre alten Frau. Sie gab an, an einem geparkten Fahrzeug links vorbeigefahren zu sein. Da beim Eintreffen der Polizei weder das geparkte Fahrzeug noch die Radfahrer vor Ort waren, werden dringend Zeugen zum Unfallablauf gesucht. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Naturkostladen bekommt ungebetenen Besuch

Ein Naturkostladen am Rathausplatz hat zwischen Montag, 18.45 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, ungebetenen Besuch bekommen. Ein Unbekannter drang über ein Fenster in den Verkaufsraum des Lebensmittelgeschäfts ein und durchsuchte sowohl den Kassenbereich als auch das Büro. Ob er bei seiner Tat auch Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vom Handy abgelenkt und Unfall verursacht

Die Ablenkung durch ein Handy war den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag im Begegnungsverkehr auf der B 28a zwischen Ergenzingen und Eutingen im Gäu ereignet hat. Ein 20-Jähriger war mit seinem VW Polo gegen 10.15 Uhr in Richtung Ergenzingen unterwegs und benutzte offenbar während der Fahrt verbotswidrig sein Mobiltelefon. Wohl aufgrund der daraus unweigerlich resultierenden Ablenkung geriet der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Lkw eines ebenfalls 20 Jahre alten Fahrers. Nach dem Zusammenprall wurde der Kleinwagen von der Fahrbahn abgewiesen und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Wie bislang bekannt, erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Polo, an dem Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Die notwendigen Reparaturkosten am noch fahrtauglichen Lkw belaufen sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro. Da der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es auf der Bundesstraße zu größeren Verkehrsbehinderungen. (mr)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell