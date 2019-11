Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger schlagen zu; Handfeste Auseinandersetzung; Brände; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Reisebus aus dem Verkehr gezogen; Rettungseinsatz

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen und Tübingen: Telefonbetrüger verursachen erneut hohen Schaden (Warnhinweis)

Am Montag ist ein Mann aus Starzach von einem Telefonbetrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab, um mehrere tausend Euro geprellt worden. Auch eine 56 Jahre alte Frau aus Metzingen wurde in den vergangenen Tagen Opfer von Kriminellen, die ihr am Telefon einen hohen Bargeldgewinn versprachen.

Nach wie vor kommt es im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu betrügerischen Anrufen, in denen die Kriminellen auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, an das Bargeld und die Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Die Masche der Betrüger reicht dabei unter anderem vom selbsternannten Polizeibeamten oder Staatsanwalt, der zur Sicherung des Vermögens der Angerufenen vor angeblichen Einbrüchen oder Überfällen die Aushändigung des Hab und Guts verlangt, über den vermeintlichen Angehörigen in einer Notlage bis hin zum vorgegaukelten Glück in einem Gewinnspiel. In den letzten Tagen gingen Dutzende Betrugsanzeigen aus zahlreichen Gemeinden in allen drei Landkreisen bei der Polizei ein.

Am Montag erhielt auch der Mann aus Starzach solch einen betrügerischen Anruf. Der Kriminelle, ein angeblicher Herr Klein, gab sich als Ermittler des Polizeikommissariats Tübingen aus und behauptete, er habe aufgrund einer erfolgten Festnahme Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei dem Starzacher. Im weiteren Verlauf erweckte der Anrufer bei seinem Opfer den Eindruck, dass dessen Bargeld weder zuhause noch auf der Bank sicher sei. Das Vertrauen in die Angaben des selbst ernannten Polizeibeamten ging so weit, dass der Mann mehrere tausend Euro von seinem Konto abhob und zur Übergabe des Geldes nach Böblingen fuhr. Dort legte er es zur Abholung durch einen vermeintlichen Beamten ab. Wenig später flog der Betrug auf.

Mit einer anderen Masche wurde im Laufe der vergangenen Woche auch eine 56 Jahre alte Metzingerin um hunderte Euro gebracht. Ihr gaukelten die Anrufer einen hohen Bargeldgewinn vor und verlangten vor der Auszahlung des Gewinns die Begleichung der angefallenen Notarkosten. Dazu wurde die Frau angewiesen, mehrere Guthaben-Karten zu kaufen und die Gutschein-Codes telefonisch zu übermitteln. Dem kam die 56-Jährige nach und gab die Nummern mit einem Gegenwert von mehreren hundert Euro preis.

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei www.twitter.com/PolizeiRT zu finden.

Die Polizei rät außerdem:

- Übergeben oder überweisen Sie nie Geld einem Fremden, egal für wen er sich ausgibt oder in wessen Auftrag er angeblich handelt.

- Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen bei Ihnen an und fragen Sie nach ihren persönlichen Verhältnissen oder bestehendem Vermögen aus. Geben Sie niemandem derartige Auskünfte.

- Lassen Sie sich nicht davon täuschen, wenn auf ihrem Display eine Rufnummer erscheint, die scheinbar mit der Telefonnummer einer Polizeidienststelle übereinstimmt oder wie eine Notrufnummer aussieht - diese Anzeige kommt durch technische Manipulationen der Betrüger zustande, die tatsächlich von einem ganz anderen Anschluss anrufen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist. Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen!

- Wenn sich der Verdacht ergibt, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, melden Sie diesen unverzüglich der Polizei.

- Die Polizei bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an. (mr)

Reutlingen (RT): Handfeste Auseinandersetzung am ZOB

Noch unklar sind die Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag auf dem Willy-Brandt-Platz, an der nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen. Gegen 17 Uhr gerieten die Personen aus noch unbekannten Gründen in einen Streit. In dessen Verlauf wurden offensichtlich auch vier Mädchen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren geschlagen. Eine 15-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bislang konnten zwei 16 bzw. 17 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten sowie dem Auslöser der Auseinandersetzung dauern an. (mr)

Reutlingen-Gönningen (RT): Zigaretten und Alkoholika gestohlen

Zigaretten und Alkoholika im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Gönningen gestohlen. Zwischen 19.15 Uhr und 5.50 Uhr wuchteten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in den Markt. Dort ließen sie Zigaretten und Spirituosen verschiedenster Marken mitgehen und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hohenstein (RT): Brand bei Flex-Arbeiten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag nach Ödenwaldstetten ausgerückt, nachdem dort gegen 14.30 Uhr ein Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Straße Kornberg gemeldet worden war. Wie sich in der Folge herausstellte, sollten leere Heizöltanks aus dem Keller geschafft und dazu mit Hilfe einer Flex zerlegt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte sich dabei mit Öl getränktes Sägemehl durch Funkenflug entzündet haben, was zu einer heftigen Rauchentwicklung führte. Obwohl die Feuerwehr die Lage rasch im Griff hatte, wurden in dem betroffenen Raum elektrische Leitungen und Dämmmaterialien durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem schlug sich der Ruß im gesamten Gebäude an Decken und Wänden nieder. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 25.000 Euro. (mr)

Pliezhausen (RT): Einbrecher dringt in Einfamilienhaus ein

Ein Unbekannter ist im Laufe des Montags in ein Einfamilienhaus in der Ludwigstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18.30 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster, drang ins Innere vor und durchwühlte dort sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel dem Einbrecher dabei Bargeld in die Hände, das er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Eningen (RT): Lkw schiebt Pkw vor sich her

Ein Kleinwagen ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag mit einem Lkw kollidiert und von diesem mehrere Meter vor sich hergeschoben worden. Gegen 12.30 Uhr wechselte eine 60-jährige Fiat-Fahrerin, die auf der B 312 von Eningen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs war, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah sie ein dort fahrendes Lkw-Gespann, das von einem 77 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Fiat kollidierte zunächst seitlich mit dem Zugfahrzeug und stellte sich in der Folge vor dem Lkw quer. Der MAN-Truck schob den Pkw daraufhin weiter, ehe dieser auf die linke Seite des Lasters abgewiesen wurde und sich dort mit dessen Karosserie verkeilte. Erst nach rund 80 Metern kam der Lkw zum Stehen. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit zirka 13.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. (mr)

Deizisau (ES): Räder im großen Stil entwendet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reichenbach a.d. Fils sucht Zeugen zu einem groß angelegten Räder-Diebstahl in der Plochinger Straße in Deizisau. Über das Wochenende, zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, hebelten offenbar mehrere Täter auf dem Gelände einer Autowerkstatt einen Container auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hundert dort gelagerter Pkw-Räder. Die genaue Anzahl und somit auch die Höhe des entstandenen Schadens stehen noch nicht fest. Zum Abtransport des Diebesguts muss allerdings ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Der aufgebrochene Container stand auf dem Hof der Autowerkstatt. Unmittelbar angrenzend verläuft die B 10. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum auf dem Firmengelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/9551-0 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der B 27 entstanden. Ein 54-Jähriger war um 9.15 Uhr mit einem Audi A5 auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Plattenhardt und Stetten musste er verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte dies eine hinterherfahrende, 28 Jahre alte Audi-Lenkerin zu spät und fuhr mit ihrem A3 gegen den Wagen des Mannes. Das Auto der Unfallverursacherin musste im Anschluss abgeschleppt werden. Bis die linke Fahrspur wieder frei befahrbar war, bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. (ms)

Filderstadt (ES): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagvormittag auf der L 1209 bei der Anschlussstelle zur B 27 ereignet. Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 11.15 Uhr die Landesstraße von Plattenhardt herkommend. Im Anschluss wollte sie auf die B 27 in Richtung Stuttgart auffahren und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Ein vorausfahrender, 51 Jahre alter Audi-Lenker musste an einer auf Gelb schaltenden Ampel abbremsen. Als die Frau ebenfalls abbremsen wollte, rutschte sie ihren Angaben nach vom Brems- auf das Gaspedal und krachte mit Wucht gegen das vor ihr langsamer werdende Fahrzeug. Durch die heftige Kollision zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt. (ms)

Wernau (ES): Auf Anhänger aufgefahren (Zeugenaufruf)

Noch nicht gänzlich geklärt werden konnte der Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag auf der Überleitung der B 10 zur B 313 in Richtung Nürtingen ereignet hat. Kurz nach 13 Uhr überholte auf der Hochbrücke der Überleitung ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes mit Anhänger einen 69 Jahre alten Mann und scherte wieder vor dessen Hyundai ein. Im weiteren Verlauf bremste der 44-Jährige sein Gespann offenbar ab, worauf der Hyundai-Fahrer nach links ausweichen wollte aber dennoch mit dem Anhänger-Heck kollidierte. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro. Zum genauen Ablauf des Überholmanövers sowie dem Bremsvorgang bestehen abweichende Angaben der Unfallbeteiligten. Zeugenhinweise daher bitte unter Telefon 0711/3990-420 an die Verkehrspolizei Esslingen. (mr)

Nürtingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Duttenhoferstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre im Obergeschoss gewaltsam Zutritt zum Haus. Dort durchsuchte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er unerkannt flüchtete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (cw)

Owen (ES): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am alten Berg eingebrochen ist. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr hebelte der Einbrecher ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Haus. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke, wobei er nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen kleineren Bargeldbetrag stieß, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Altbach (ES): Mülltonnen in Brand geraten

Möglicherweise unachtsam entsorgte und noch heiße Asche könnte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache des Brandes zweier Mülltonnen am frühen Dienstagmorgen in der Losburgstraße gewesen sein. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem ein Zeuge den Brand der beiden Mülltonnen entdeckt hatte. Dieser konnte die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Feuerwehrleuten zum Brandort geeilt war, eindämmen. Die restlichen Glutnester wurden dann von den Wehrleuten vollständig abgelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Reisebus aus dem Verkehr gezogen

Den richtigen Riecher hatten die Beamten der Verkehrspolizei, die am Montagmittag am Busbahnhof am Stuttgarter Flughafen einen Reisebus kontrollierten, der dort gerade eine Reisegruppe abgesetzt hatte. Wie sich herausstellte, wies der Bus technische Mängel auf, wie zum Beispiel eine gerissene Frontscheibe. Zudem lagen beim Fahrer erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten vor. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültige Erlaubnis zur gewerblichen Personenbeförderung war und das Unternehmen, das bereits zahlreiche Fahrten innerhalb Europas durchgeführt hatte, die dafür erforderlichen Lizenzen gar nicht besaß. Der Bus wurde aus dem Verkehr gezogen und gegen den Fahrer und das türkische Reiseunternehmen eine Sicherheitsleistung von 20.000 Euro angeordnet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen auf der B 10

Zu ganz erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr und im Stadtgebiet Esslingen ist es am Dienstagmorgen nach der Sperrung der Vogelsangbrücke und beider Fahrbahnen der B 10 im Bereich der Vogelsangbrücke gekommen. Gegen 6.50 Uhr gingen bei der Einsatzleitstelle der Polizei zahlreiche Anrufe ein, dass sich eine Person auf der Brücke befinde, die bereits das Geländer überstiegen habe. Den alarmierten Polizeibeamten gelang es, zu dem 23-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, Kontakt aufzunehmen und ihn unverletzt in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Bundesstraße und die Brücke konnten gegen 7.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. (cw)

Wendlingen (ES): Terrassentür und Inventar aufgehebelt

Gewaltsam hat sich ein Unbekannter am Montag sowohl an der Terrassentür als auch am Inventar eines Wohnhauses in der Blumenstraße zu schaffen gemacht. Der Täter brach zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr zunächst die Tür und danach im Inneren eine Kommode und einen Schreibtisch auf. Außerdem suchte er in den Schränken nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt, entwendete der Einbrecher mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Wendlingen wurde bei der Tatortarbeit durch Kriminaltechniker unterstützt. (mr)

Mössingen (TÜ): Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine junge Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines Opel Meriva bog gegen 16.15 Uhr von der Straße Auf der Lehr nach links in die Firstwaldstraße ab und übersah hierbei offenbar die aus dem Heerweg entgegenkommende, 19-jährige Bikerin. Bei der folgenden Kollision wurde die Kawasaki um die eigene Achse gedreht und gegen einen verkehrsbedingt stehenden Citroen C3 einer 39-jährigen Frau geschleudert. Die Motorradfahrerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (mr)

