Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim: L 1115 zwischen Großbottwar und Aspach nach Unfall gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Die Landesstraße 1115 ist derzeit zwischen den Einmündungen der 1608 und der K 1607 nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Fahrer eines Autotranspoerters aus Litauen gegen 15:30 Uhr in Richtung Backnang unterwegs und geriet an der Einmündung der K 1606 auf den rechten Grünstreifen. Anschließend kam er beim Gegenlenken auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, dessen Fahrer sich dabei leichte Verletzungen zuzog. In der Folge prallte der Autotransporter gegen die Leitplanke und steifte schließlich noch einen entgegenkomemdnen Sprinter. Alle drei beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch. Der Verkehr wird von der Polizei örtlich umgeleitet.

