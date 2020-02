Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter fährt 6-jähriges Kind an und entfernt sich von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 18:00 Uhr ein 6-jähriger Junge in der Zeppelinstraße in Holzgerlingen von einem Pkw angefahren. Das Kind wollte zum Unfallzeitpunkt die Zeppelinstraße überqueren, als sich der bislang unbekannte Fahrzeuglenker aus Richtung der Altdorfer Straße näherte und den 6-Jährigen erfasste. Durch die Kollision wurde das Kind am Kopf verletzt. Anschließend soll der Fahrer das Fahrzeug verlassen haben um sich bei dem Jungen zu entschuldigen. Danach habe der Fahrer die Fahrt fortgesetzt. Der 6-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen weißen VW vom Typ "Up!" oder "Polo" gehandelt haben. Auffällig sei ein roter Streifen am Heck. Der Fahrer soll männlich, im Alter von 24 bis 26 Jahren, mit hellbraunen Haaren und etwa 1,90m groß gewesen sein. Er habe eine graue Jeans, weiße Schuhe und einen braunen Mantel getragen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter 07031 13 2500 entgegen.

