Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannte lösen bei Fahrzeugaufbruch Alarm aus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag gegen 0:15 Uhr einen Pkw in Waldenbuch in der Berliner Straße aufzubrechen. Dabei löste der Alarm des Fahrzeugs aus, woraufhin ein Zeuge aufmerksam wurde und die Täter ansprach. Diese flüchteten in der Folge vom Tatort. Die beiden Männer werden als circa 160cm groß, korpulent bzw. circa 180cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Beide seien ganz schwarz angezogen gewesen. Der größere Täter habe weiße Turnschuhe getragen. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

