Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Remagen (ots)

Am Freitag, den 05.06.2020, wurde gegen 21:25 Uhr ein Gebäudebrand in der Marktstraße in Remagen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits von einem Bewohner gelöscht worden. Alle Bewohner konnten sich über den Flur ins Freie retten.

Ursache des Brandes war vermutlich der falsche Umgang mit Feuer während des Kochens.

Es ist kein Gebäudeschaden entstanden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

