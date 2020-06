Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zigarettendiebe gefasst

Am 03.06.20, gegen 15:40 h, wurde die Polizei Mayen über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Kenntnis gesetzt. Zwei männliche Täter und eine weibliche Täterin schafften es, durch Ablenkung des Verkaufspersonals, zahlreiche Zigarettenpackungen zu entwenden. Als die Diebstähle den Angestellten auffielen, flüchtete ein Täter aus dem Supermarkt. Durch die rasch eintreffenden Streifen der Polizei Mayen, konnten zwei Diebe noch im Verkaufsraum des Geschäftes festgenommen werden. Bei einer sofortigen Fahndung konnte der flüchtende Täter schließlich in einem Pkw, Audi A 6, in der Nähe des Tatortes aufgegriffen werden. Er hatte versucht sich in dem Fahrzeug zu verstecken. Bei einer Durchsuchung der Personen konnten insgesamt 61 Packungen Zigaretten in einem Gesamtwert von ca. 600.- EUR sichergestellt werden. In dem Pkw, Audi, konnte ein neuwertiger E-Scooter sichergestellt werden, für den kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Bezüglich des Fahrzeugs bestand eine Fahndung, da der Audi nicht versichert war. Eine Überprüfung der Personen ergab, dass zwei der drei aus Bad Nauheim stammenden Täter bereits wegen Diebstählen und anderen Delikten in Erscheinung getreten waren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Durchsuchung der Wohnungen in Hessen richterlich angeordnet, hier konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Gegen die Personen wurden Strafverfahren, wegen Verdacht des Bandendiebstahls und gegen den Fahrer des Audi ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Es erfolgte die Zwangsentstempelung des Fahrzeugs und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

