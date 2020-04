Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Groß Düngen (rue): Am 27.04.2020, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich an der Heinder Straße Ecke Hildesheimer Straße in Groß Düngen ein Verkehrsunfall, bei dem die Plastikbekleidung einer Fußgängerampel beschädigt wurde. Den Ermittlungen zufolge befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW mit dunkelblauen Auflieger die L 492 aus Richtung Heinde und bog nach rechts auf die B 243 / Hildesheimer Straße in Richtung Hildesheim ab. Das Fahrzeug ist bei dem Abbiegevorgang gegen die dortige Ampel gefahren. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.-EUR entstanden. Kennzeichenfragmente sind bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-901-0 zu melden.

