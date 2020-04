Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beim Ausparken Pkw beschädigt und geflüchtet Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 24.04.2020, 18:00 Uhr, und dem 25.04.2020, 09:00 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw, der in dem Kaninchenbrink in Hildesheim abgestellt war, und flüchtete anschließend.

Der Pkw VW Beetle stand am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Feuerbacher Weg auf Höhe eines Verkehrszeichens. Der Beetle wurde an der Heckschürze beschädigt. Das Fahrzeug, das mit dem Beetle kollidiert ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit dunkelgrau.

Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Polizeiinspektion Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim