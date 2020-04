Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf in Sarstedt: Verkehrsunfall mit Flucht - Wer hat den Verursacher beobachtet?

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Kleistraße(fm). Zwischen dem 25.04.2020, 11:00 Uhr und dem 27.04.2020, 06:00 Uhr, stand ein blauer Audi A4 in der Kleistraße Höhe Gumbinner Weg 1 in Sarstedt am Straßenrand geparkt. Ein unbekanntes Kraftfahrzeug hat in diesem Zeitraum den Audi hinten links beschädigt. Vermutlich ist ein hinter dem Audi geparktes Kraftfahrzeug beim Ausparken gegen den Audi gefahren und der Fahrer bzw. die Fahrerin ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach weggefahren. Der Sachschaden am Audi beträgt geschätzt ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

