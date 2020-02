Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fahrer manipuliert Drogentest

Wismar (ots)

Gestern Nachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Autofahrer auf, der sein Handy während der Fahrt benutzte. Die Beamten folgten dem 32-jährigen Fahrer und unterzogen ihn in der Lübschen Straße in Wismar einer Verkehrskontrolle. Da der Mann in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln aufgefallen war und weil die Beamten aktuell Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln feststellten, boten sie dem Fahrer einen Urintest an. In Gegenwart eines Polizisten führte der 32-Jährige diesen Test auch durch. Der Beamte bemerkte dabei jedoch, dass der Mann diesen manipulierte und dazu eine andere Flüssigkeit verwendete. Darauf angesprochen, räumte er ein, den Inhalt einer Packung sogenannten "Clean Urine" für den Test verwendet zu haben. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze (berauschende Mittel) ein. Das Verfahren wurde der zuständige Ordnungsbehörde übersandt, die darüber hinaus auch seine Eignung hinsichtlich der Teilnahme am Straßenverkehr untersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell