Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Buntmetalldiebstahl (14.01.-15.01.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Buntmetall im Wert von rund 500 Euro entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Über ein Feld begab sich der Unbekannte auf ein Firmenareal in der Werner-von-Siemens-Straße, lud das Metall auf einen Handwagen oder eine Sackkarre und transportierte dieses über das Feld zu einem asphaltierten Rad- und Gehweg in der Berliner Straße. Vermutlich wurde dort das Material in ein Fahrzeug umgeladen und abtransportiert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

