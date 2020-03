Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung zum Einsatzgeschehen der Polizei Goslar in Zeiten der Corona-Krise

Goslar (ots)

Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Kommune

Es ist gemeinsame Aufgabe von Polizei und Ordnungsämtern in geeigneter Art und Weise alle Maßnahmen wahrzunehmen, die für die Einhaltung der ergangenen Allgemeinverfügungen erforderlich sind. Dazu wird auch die Polizeiinspektion Goslar in Stadt und Landkreis Kontrollen in enger Abstimmung mit den jeweiligen Ordnungsbehörden der Städte durchführen.

Unser Hauptziel in Zeiten der Corona-Krise liegt in der Eindämmung des Virus. Die Allgemeinverfügungen dienen ausdrücklich der Reduzierung der Virusausbreitung und Vermeidung des Verhängens einer Ausgangssperre in Niedersachsen. Wir agieren daher mit Augenmaß, aber auch der nötigen Konsequenz, um insbesondere Ansammlungen mit Gefahren der Infektionsverbreitung aufzulösen.

"Bitte folgen Sie unseren Anweisungen und sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über die Situation. Dies erleichtert uns allen die Arbeit", erklärt Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Goslar.

Verstöße gegen die Anordnungen des Landkreises können bei entsprechendem vorsätzlichen Handeln nach dem Infektionsschutzgesetz auch Strafverfahren nach sich ziehen.

Auf unseren Social-Media-Kanälen berichten wir auch in dieser Lage über polizeiliche Maßnahmen. Ihre konkreten Anliegen werden aber weiter über unsere Amtsleitungen und die Notrufnummer 110 bearbeitet.

"In diesen Zeiten bitte ich dringlichst auch darum, unnötige Kommentare zu unterlassen", so Krischker.

Die grundsätzliche Zuständigkeit in Sachen "Corona-Virus" liegt natürlich beim Gesundheitsamt und den Ordnungsbehörden. Anfragen bezüglich der Virus-Infektion sind an folgende E-Mail-Adresse zu stellen: Veranstaltunggs@landkreis-goslar.de Polizeidirektorin Petra Krischker abschließend: "Ich weiß, dass Sie alle dafür Verständnis aufbringen und uns bei unseren Maßnahmen unterstützen!"

i.A. Holzhausen, POK

